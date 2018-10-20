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印度節慶群眾遭火車撞　最少50死

2018-10-20 列印
■意外現場一片凌亂，路軌上有死難者遺體。美聯社
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　　印度北部旁遮普邦發生火車撞人事故，至少五十人死亡。意外現場為阿姆利則市郊，一名國大領袖指出，當時正進行燒偶像驅魔的宗教活動，民眾擠在火車路軌上觀賞煙花，爆炸聲令人們聽不到火車駛至響號，火車亦沒有停下，終釀成慘劇。外電報道，至少五十人死亡，二百人受傷。
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