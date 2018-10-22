  • 2018年10月22日 星期一
  • 24º
  • 83%
熱門： 郭炳湘港珠澳大橋明日大嶼唐錦馨沙中線

日報新聞 > 國際

倫敦近70萬人遊行要求脫歐二次公投

2018-10-22 列印
■示威人士要求舉行第二次公投。美聯社
Previous Next

　　英國倫敦有近七十萬人遊行，要求就英國是否脫離歐盟舉行第二次公投。示威遊行活動組織者稱，示威遊行人數達近七十萬之眾，是近段時期來要求對英國脫歐最終協議舉行全民投票的示威遊行中，規模最大的一次，為本世紀繼二○○三年一百萬人抗議伊拉克戰爭後的第二大規模示威遊行。

  屬於在野工黨的倫敦市長簡世德在集會上發言，指在脫歐談判桌上，首相的選擇要麼是接受糟糕的脫歐協議，要麼無法達成協議。這距離他們兩年半前的承諾差了十萬八千里。今次活動吸引一眾因前年未到法定年齡參與公投的年輕人。但首相文翠珊經已表明，不會有第二次公投。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd