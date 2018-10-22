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特朗普感謝墨國幫忙 阻難民湧入美邊境

2018-10-22 列印
　　據外媒《每日郵報》報道，數千名中美洲國家移民到危地馬拉及墨西哥邊境，試圖突破防線到美國，但被墨西哥防暴警察阻止。

  美國總統特朗普形容，該批移民當中不少是壞份子及慣犯，美國不會讓他們入境。他感謝墨西哥總統培尼亞‧涅托致力阻止難民湧入美國邊境的同時，也揚言一旦墨西哥無法擋下移民，美國將調動軍隊，關閉美國與墨西哥的邊界。特朗普較早前於Twitter貼文稱，他作為總統，對於從南部邊境「注入」的犯罪和毒品的情況，是遠比貿易《美國、墨西哥、加拿大協議》（USMCA）來得重要，希望墨西哥能停止「進攻」。

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