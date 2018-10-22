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巴西數千群眾上街 反對博爾索納羅出線

2018-10-22 列印
　　數以千計的群眾周六在巴西各大城市上街遊行示威，反對在上星期總統選舉第一輪投票中，出線的極右候選人博爾索納羅。

  在聖保羅、里約熱內盧、戈亞尼亞、阿拉卡茹等城市，都有群眾響應號召參加遊行。有示威者佔據大街和廣場，也有示威者載歌載舞，高叫「不要他！」以及其他反對博爾索納羅的口號。有跡象顯示，許多本來支持其他候選人的選民，轉為支持阿達，因此當第二輪投票時，博爾索納羅未必穩操勝券。

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