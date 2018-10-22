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阿富汗國會選舉混亂 爆連串暴力事件至少36死

2018-10-22 列印
　　阿富汗周六在一片混亂和暴力浪潮中舉行八年來第一次國會選舉，國內不同地區發生一連串血腥襲擊事件，估計導致最少三十六人死亡。許多投票站都不見有選舉部門的工作人員出現；官方投票時間結束後，一些投票站外仍然大排長龍，要延長投票時間。

  一個獨立監察團體聲稱在全國三十二個省中，有十九個發生懷疑舞弊事件，也有候選人或選民遭受武裝份子恫嚇或威脅。各地投票站也出現大大小小不同的問題。當局今次引入先進的生物辨識技術和儀器，本來是希望杜絕詐騙行為，但結果帶來混亂。

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