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聯邦宮外牆呈現視覺盛宴 瑞士上映《小王子》燈光秀

2018-10-22 列印
　　今秋瑞士聯邦宮將持續五周舉行光影表演。表演時間會於瑞士時間十月十九日至十一月二十四日，每晚九點至十點半舉行主題為《小王子》的光影表演。這一連五周，瑞士聯邦宮都一改嚴肅的議政風格，化身成為童話仙境。工作人員以燈光投影技術，在聯邦宮主體建築投射出神奇的3D動畫效果，將小王子對愛情和人性中真善美的追求，以及成人世界中的狐獨和對物質盲目的追求都娓娓道來。

　　《小王子》一書出自法國貴族作家及飛行員安托萬‧德‧聖—埃克蘇佩里（Antoine de Saint-Exupéry）。自問世七十五年以來都風靡全球，相繼被翻譯成三百六十餘種語言，全球銷售達二億多本，躋身最暢銷的圖書榜的第十四位。

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