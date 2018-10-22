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美Pizza店送外賣360公里 為癌症病人送生日驚喜

2018-10-22 列印
　　不幸患上癌症的里奇‧摩根（Rich Morgan）和妻子茱莉二十多年前在密歇根州巴特爾里克鎮居住時，最喜愛光顧Steve's薄餅店。他們後來移居印第安納州今年九月，兩夫婦本來計劃重回舊地，享受該店的薄餅，慶祝茱莉生日，但里奇卻入了醫院，無法成行。茱莉的父親為了滿足他們的心願，打電話到 Steve's薄餅店訂購薄餅。十八歲員工謝弗一口答應，親自出動為他們送外賣。茱莉在社交網站facebook分享這件事，引起傳媒注意。謝弗其後接受報章訪問時稱，他只是想那一家人開心。

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