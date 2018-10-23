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日本打工仔福音 瞓足獎食物

2018-10-23 列印
　　日本婚禮統籌服務公司CRAZY，鼓勵員工維持健康生活習慣，引入「睡眠報酬制度」。它以牀墊公司Airweave手機應用程式統計員工的睡眠時間（右圖），如果一周內有五日以上的睡眠時間超過六小時，該員工會獲得相應報酬。

　　一天的睡眠超過六小時就會獲得一百分，相當於一百日圓。假設員工一周七天睡眠充足，就會額外獲得三百分，即是共一千分。如果該月每天都有使用睡眠程式，亦會額外獲一千分。新制度下，員工每年最多可獲六萬四千日圓的睡眠報酬，以換取員工餐廳同等值的食物。除了睡眠獎勵，Crazy還推出營養飲食、運動及正向辦公環境、育兒津貼及正常工作日休假的機會。

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