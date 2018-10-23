  • 2018年10月23日 星期二
  • 25º
  • 83%
熱門： 港珠澳大橋台鐵翻車岳華郭炳湘沙中線

日報新聞 > 國際

霍金劍橋博士論文拍賣

2018-10-23 列印
　　佳士得拍賣公司宣佈，本月三十一至十一月八日舉行霍金遺物拍賣會，出售二十二項遺物，當中最矚目是其一九六五年的劍橋大學博士論文《宇宙膨脹的屬性》（見圖），估值十萬至十五萬英鎊（逾一百零二萬至一百五十三萬港元）。佳士得稱，該論文除了學術價值外，還代表霍金人生最關鍵的階段，因為他準備博士研究時，確診肌萎縮性脊髓側索硬化症，他一度太沮喪企圖放棄研究。霍金用過的高科技輪椅亦會推出拍賣，估值一萬至一萬五千英鎊（十萬至十五萬三千多港元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd