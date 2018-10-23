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柯打兩杯水 慷慨打賞七萬八

2018-10-23 列印
　　YouTube紅人唐納森（J. Donaldson）上周六在美國北卡羅來納州格林維爾的Sup Dogs餐廳點了兩杯水，並於桌上留下了一萬美元（約七點八萬港元）的小費。該餐廳的女侍應卡斯特發現後興奮不己，並與其他女侍應分享。唐納森在網上的名字叫MrBeast，擁有九百萬訂閱戶。

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