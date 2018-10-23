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美揚言退出中程導彈條約 俄警告：很危險一步

2018-10-23 列印
■克里姆林宮發言人培斯科夫，要求美國說明退出「中程核飛彈條約」的原因。 美聯社
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　　俄羅斯昨天警告，美國總統特朗普計劃退出美國與俄羅斯在冷戰時代簽定的「中程核飛彈條約」，是很危險的一步，俄方將要求美方解釋。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普京本周會見到訪的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）時，將要求他說明美國為何計劃退出「中程核飛彈條約」。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則表示，這會是非常危險的一步，他指控美國為了在軍事領域全面稱霸，甘冒遭到國際譴責風險，又表示希望波頓將具體和清楚地解釋美國的計劃。



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