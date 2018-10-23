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五千洪都拉斯難民誓闖美國邊境

2018-10-23 列印
　　約五千名來自中美洲國家洪都拉斯的難民，周日繼續在危地馬拉和墨西哥邊界蘇恰特河一道橋梁聚集，揚言要北上進入美國國境。美國總統特朗普表示，已動用一切力量阻止非法移民進入美國南部邊境，又批評民主黨是非法移民問題的始作俑者。特朗普周日在Twitter發文說：「正動用一切力量阻止非法移民越過我們的南部邊界。人們必須事先在墨西哥申請庇護，否則美國將把他們驅離。那些法庭根本是要美國做一些不可能做的事！移民車隊是民主黨的恥辱，現在就修改移民法案吧！」

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