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兩韓周五舉行 將軍級軍事會談

2018-10-23 列印
　　據韓聯社引述國防部消息稱，南北韓將於二十六日（周五）上午十點舉行將軍級軍事會談，地點為板門店朝鮮方一側的「統一閣」。雙方各派五名代表入會，將評估《919軍事協議》落實情況，包括解除板門店共同警備區武裝、共同掃雷挖掘戰爭陣亡者遺骸、成立兩韓軍事聯委會，以及聯合考察漢江入海口等。北韓國國防部說，此次會談是南韓方提議，經北韓同意後決定召開的。

  兩韓代表團各由五人組成，韓國國防部對朝政策官金度均（少將）、北韓陸軍中將安益山分別擔任雙方首席代表。









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