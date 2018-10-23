兩韓代表團各由五人組成，韓國國防部對朝政策官金度均（少將）、北韓陸軍中將安益山分別擔任雙方首席代表。
兩韓周五舉行 將軍級軍事會談
兩韓代表團各由五人組成，韓國國防部對朝政策官金度均（少將）、北韓陸軍中將安益山分別擔任雙方首席代表。
南下巡視橫琴 保安高規格 世紀大橋今開通 習近平主持儀式
被喻為世紀基建的港珠澳大橋，今日舉行開通儀式。新華社報道，國家主席習近平昨午到珠海橫琴考察，料他今日將主持港珠澳大橋的開通儀式，香港約一百五十名政商界名人獲邀出席，典禮現場保安嚴密，嘉賓都不准攜帶手機...
2018-10-23
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時速或超逾100公里 台宜蘭火車超速翻車
台灣宜蘭火車出軌及翻側事故，造成至少十八人死亡，一百八十七人受傷，當局昨午完成搜救工作。昨晚宜蘭地檢署召開記者會說明案情，主檢表示，初步判定事故原因在車速，但會再進一步鑑識。台灣的總統蔡英文也於昨日到...
2018-10-23
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日本打工仔福音 瞓足獎食物
日本婚禮統籌服務公司CRAZY，鼓勵員工維持健康生活習慣，引入「睡眠報酬制度」。它以牀墊公司Airweave手機應用程式統計員工的睡眠時間（右圖），如果一周內有五日以上的睡眠時間超過六小時，該員工會獲得相應報酬。 一天的睡眠超過六小時就會獲得一百分，相當於一百日圓。假設員工一周七天睡眠充足，就會額外獲得三百分，即是共一千分。如果該月每天都有使用睡眠程式，亦會額外獲一千分。新制度下，員工每年最多可獲六萬四千日圓的睡眠報酬，以換取員工餐廳同等值的食物。除了睡眠獎勵，Crazy還推出營養飲食、運動及正向辦公環境、育兒津貼及正常工作日休假的機會。
2018-10-23
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中小單位受捧 西半山豪宅睇樓成交量俱回穩
西半山近月睇樓量微升，交投亦維持穩定，僅少量放盤業主有減價成交。雍景臺本月有低層3房戶放盤逾半年，終以2338萬易手，較市價低約6.5%。羅便臣道80號則有原業主減120萬，以市價1610萬沽出2房戶...
2018-10-23
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市場觀望季績 杜指跌126點
受內地股市持續反彈刺激，美股跟隨高開，但投資者關注本周將迎來的大量企業第三季財報，觀望氣氛濃厚，大市表現反覆波動。杜指開市後曾升100點，其後倒跌145點，報25298點；標普五百指數跌12點，報2755點；納指亦由升轉跌，跌18點，報7430點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25317，跌126點；納斯達克指數收報7468點，升19點。 滙控（005）美國預託證券價格曾見63.30港元，較香港收市價跌1.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見293.68港元，較香港收市價升2.48港元。 意大利預算問題仍是市場關注焦點，但意大利內閣高官對於預算案立場有所軟化，因為...
2018-10-23
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C朗倒戈再遇狂人 剷平魔竇
繼一二至一三球季後，C朗拿度今晚歐聯H組將重臨奧脫福，替祖雲達斯倒戈鬥曼聯。此子近期腳風甚佳，相信可領老婦人延續強勢，擊敗近況不濟的紅魔鬼，客勝值捧。 （奇妙電視77台、有線602、662台、Now643台周三凌晨3:00直播） C朗○九年離開曼聯轉投皇家馬德里，四年後首度倒戈重返奧脫福，攻入一球領銀河艦隊於一二至一三球季歐聯十六強淘汰舊東家。今晚C朗再度重臨夢劇院，老婦人主帥艾歷基揚言前者可助球隊凱旋而歸︰「作客曼聯就是為勝利而戰，己隊擁有如C朗般的冠軍球員，拿下歐聯冠軍亦不是夢話。」 祖記開季11戰不敗 這名葡萄牙球星近五輪意甲交出入球和助攻各三，狀態大勇有力助...
2018-10-23
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加拿大巨岩 賞潮汐奇觀
加拿大東岸的大西洋四省，稱得上是該國的秘藏瑰寶，擁有許多罕見的自然奇景，其中新不倫瑞克省（New Brunswick，或稱作紐賓士域），便有世上最高的潮汐落差，吸引不少遊人前來！ 文：韋利圖：韋利、K...
2018-10-23
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首圓導演夢 兩日無瞓 億萬王祖藍慳奶粉錢 $140按腳
愛妻號王祖藍，早前首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情卡搵嚟多達60位好友參與演出，新片日前煞科，本報喺殺青前兩日在西環巧遇呢位新晉導演。當日，連日趕工埋尾嘅祖藍30小時無瞓，凌晨4點喺山頂開...
2018-10-23
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社論——建新臨屋助劏房戶脫苦海
一項調查發現，全港逾二十萬人居於劏房，這批劏房戶之中，不少苦候公屋多年，上樓之前，無奈忍受高昂的租金和惡劣的居住環境。政府近年推動「過渡房屋」，旨在讓基層未上樓之前，暫住容身，可惜「過渡房屋」嚴重供不應求。昨天房協公佈在香港仔漁光村「暫租住屋」超額申請五倍，反映基層需求極大。 房協推出首個「暫租住屋」過渡性房屋計劃 ，將香港仔漁光村二百一十七個空置單位翻新，出租予輪候公屋滿三年的二、三人家庭或六十歲以上單身長者，申請者超額五倍，單位盡數租出，有成功申請者昨天收樓，難掩興奮之情。 香港鬧地荒，但不乏等待發展用地，當局應盡量利用，提供一些「過渡房屋」，解基層燃眉之急，例如多年前...
2018-10-23
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馬場浮世繪——成全寶征育馬者盃草地大賽
月初在法國隆尚馬場蟬聯凱旋門大賽冠軍的雌馬「成全寶」，下月三日將會在美國邱吉爾園向更高難度挑戰，出戰途程二千四百米的育馬者盃草地大賽。 「成全寶」無疑戰績彪炳，可是過往曾有七駒勝出凱旋門大賽後，再跑育馬者盃草地大賽而全數落第，包括自從一九七七年設有國際評分以來，評分最高的歐洲馬王「勇舞」。「成全寶」馬主的賽事經理表示，「成全寶」跑完凱旋門大賽後，再攻育馬者盃十分合理，雖然從未有馬可包辦該兩場大賽，但之前的幾匹參賽馬俱是經歷了漫長馬季出征，跟「成全寶」今季只曾兩戰不同。 馬場浮世繪
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