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特朗普擬減中產入息稅10%

2018-10-24 列印
　　美國總統特朗普周一透露，他將會推動新一輪減稅措施。特朗普於周一在白宮出發出往德州出席競選活動時記者說：「我們會在未來一周、一周半或兩周內，提出方案，讓中產削減入息稅百分之十。我們今次是為中產階層去做這件事。」他說：「今次減稅不是為商界，而是為了中產。這是我們早前已提出的減稅計劃之外的更多寬減措施。」

　　不過有人提出質疑，在這段期間，大多數國會議員都不會留在華盛頓，而是返回自己的選區拉票，預計十一月中才復會，因此未知國會何時商議和表決新的減稅議案。但政府仍會在投栗票日之前提出，等待國會在中期選舉過後進行辯論和通過。



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