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完好保存逾2400年 古希臘沉船現黑海

2018-10-24 列印
　　考古學家在黑海水底發現一艘七十五呎長的古希臘木沉船，相信該沉船有超過二千四百年歷史。研究人員指，由於黑海水域中缺乏光線和氧氣，微生物難以生存，從而不會木質船體造成破壞，所以船隻殘骸才能保存良好。黑海海事考古項目首席研究員亞當斯教授說：「這艘保存良好的古代沉船改變我們對古代造船和航海的知識。」研究人員也相信這艘沉船是一艘貿易船。他們還發現沉船有曾在大英博物館展出的古希臘陶器的「海妖花瓶」（Siren Vase）圖案。

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