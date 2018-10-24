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美男公路救貓脫險 改名「Sticky貓仔」

2018-10-24 列印
　　據美國俄勒岡州電視台KPTV報道，一名名叫霍利（Chuck Hawley）的男子經過一段公路時，發現一隻出生約五星期的小貓被人用類似強力膠的東西黏着地上，動彈不得。牠被黏在公路上，險象環生。獸醫貝蒂用礦物油替小貓塗抹，洗走那些強力膠，小貓才得以恢復行走。霍利和妻子事後決定收養小貓，還替他改了一個名字叫「Sticky」（黏仔），並在社交網站facebook上替牠開了一個專頁「Sticky the Kitty」（小貓黏仔），吸引很多粉絲。

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