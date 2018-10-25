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遭極端組織禁錮逾三年　日記者獲釋

2018-10-25 列印
■安田純平稍後將返回日本。美聯社
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　　在敍利亞被極端組織「努斯拉陣線」綁架及禁錮超過三年的日本記者安田純平（Jumpei Yasuda）已經獲釋，並已平安抵達土耳其，稍後將會返回日本。據報「努斯拉陣線」曾勒索一千萬美元（七千八百萬港元）贖金，但日本內閣官房長官菅義偉表示，並沒有支付贖金。菅義偉周二深夜匆忙舉行記者會稱：「日本政府接到卡塔爾通知，指安田純平已重獲自由，現時在安塔基亞鎮一個移民中心內。我們現正查證這個消息，但那人極大可能是安田純平本人。」菅義偉說：「這是以官邸作為指揮塔的國際恐怖主義訊息收集小組為中心，向土耳其和卡塔爾等相關國家做工作的結果，暗示兩國進行了斡旋」。日本政府亦已派大使館人員前往安塔基亞，提供協助，暫時未知道安田純平何時回國。

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