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美倘退出《中程導彈條約》 普京威脅與美軍備競賽

2018-10-26 列印
　　俄羅斯總統普京會晤首次到訪的意大利總理孔特，同意擴大兩國經濟聯繫，孔特邀請普京訪問意大利。普京在與孔特舉行的聯合記者會上，警告美國不要退出《中程導彈條約》。俄羅斯總統普京表示：「如果所有條約都被廢除，那麼擴軍便會不受限制，情況會真的很危險，我認為這會變成軍備競賽。」普京又指出，假如美國將來在歐洲部署導彈，瞄準俄羅斯，那麼歐洲相關國家便會面對俄羅斯的報復攻擊。普京希望可以在下月十一日，在巴黎與美國總統特朗普討論有關的議題。

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