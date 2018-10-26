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用未經加密iPhone通話　特朗普常遭中俄諜竊聽

2018-10-26 列印
　　《紐約時報》周三引述現任和前任政府官員說，美國總統特朗普使用他私人擁有、未經加密保護的iPhone與老朋友通電話時，經常被中國和俄羅斯間諜竊聽。官員透露，中方已經掌握一份名單，名單上的人都是經常有機會與特朗普接觸和通話的。據悉，名單中的人包括黑石集團行政總裁施瓦茨曼和拉斯維加斯賭業大亨永利。中方間諜偵查到特朗普的朋友還有甚麼朋友，然後由中國商人和其他與北京有聯繫的人士，向特朗普朋友的朋友進行游說，再由那些人把中方的想法和意思，傳達到特朗普耳中。在整個過程中，特朗普的朋友、以及朋友的朋友，都不知道自己已被中國利用。

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