聯合國考察印尼： 宗族清洗仍未停止
歐盟嚴例 限72小時公佈 洩私隱遲公佈 國泰恐被罰38億
國泰航空與其全資子公司港龍航空約九百四十萬名乘客的個人資料外洩事件，由今年三月電腦出現異樣至完成查明，國泰七個月以來一直不向外公佈，直至前晚才自爆出事。國泰高層昨天仍死撐，辯稱須先查清楚，不想製造無謂...
2018-10-26
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司機求援43分鐘 台鐵通話記錄曝光
台鐵普悠瑪列車周日（二十一日）發生翻側事故，造成十八人死亡，一百九十一人受傷。對於事故原因，司機與台鐵說法不一，台鐵將肇因指向司機，企圖將責任推卸，卻被台行政院反駁，確認司機有進行通報。台灣有傳媒報道...
2018-10-26
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須為卡舒吉案負責 特朗普劍指沙特皇儲
沙特皇儲小薩勒曼打破三個多星期以來的緘默，周三首度開腔評論卡舒吉在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內被殺的事件，他形容這是一宗「滔天罪行」，誓要把涉案者繩之於法。美國總統特朗普則表示，在導致沙特阿拉伯記者卡舒吉遭殺害的行動中，沙國皇儲穆罕默德．沙爾曼負有最終責任，因為他是國家實際統治者，這是特朗普至今對本案最強烈的評論。 小沙爾曼周三出席「未來投資倡議」及上台發表講話。他說：「這件事令所有沙特人感到痛苦，特別是因為他（死者）是一名沙特公民。我懷疑，對世界上所有人來說，也是一宗非常、非常痛苦的事件。這是不必要的。」他說：「沙特會執行所有必須的規例，進行深入調查，務求得出結果，把那...
2018-10-26
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屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，代理指，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座低層F室，面積449方呎，兩房間隔，獲用家以480萬承接，呎價10690元，屬市價。據悉，原業主於08年1月以122萬買入，...
2018-10-26
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Twitter業績佳 科技股漲逾3% 美股反彈 杜指漲401點
科技股扭轉周三跌勢，帶動美股昨晚早段反彈，杜指早市曾升400多點。杜瓊斯工業指數初段升410點，報24994點，約1.67%；標普五百指數升47點，即1.78%，報2703點；納斯達克指數則升194點...
2018-10-26
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德甲二哥乘勇殺「弗」 特「慕」開火
慕遜加柏今季成績令人喜出望外，全靠無堅不摧的驚人火力。能傳善射的中場莊拿斯荷夫曼更功不可沒，近兩輪德甲直接和間接製造五球士哥，今晚聯賽獨腳戲有力領軍作客擊敗近況平平的弗賴堡，客勝無問題。 （Now671台、FOX+周六凌晨2:30直播） 開季戰罷八輪，慕遜加柏五勝兩和一負得十七分排德甲次席，全因進攻火力大躍進，目前已攻入十九球，比上季同期多足足七球。今夏新加盟的前鋒柏利亞演出對辦，聯賽八戰入五球之外，中場莊拿斯荷夫曼亦是重要功臣之一。 荷夫曼追擊弗賴堡 此子今季各賽事為慕遜加柏貢獻五入球、六助攻，近兩輪聯賽亦獨取三球兩助攻，包括上仗完成個人在德甲首次帽子戲法，領軍主...
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大容量焗爐 慢煮高手
焗爐功能愈來愈多，好像德國品牌Teka最近推出的嵌入式焗爐，特別配備探肉針，用家可控制肉類核心溫度，享受慢煮樂趣！文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2806 3111 加水可達蒸煮效果 Tek...
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母親病逝 家事煩爆 「漏電」黃秋生買餸下廚減壓
呢排娛樂圈嘅新聞人物，都算係影帝黃秋生啦！皆因早前驚爆佢有個20歲餅印私生子William，其後秋生坦承一切，仲自揭N年前婚外情。私生活原本極低調嘅佢，家事搬晒上枱已經夠煩，豈料年邁病母本周一(22日...
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社論——法例寬鬆 「漏料」不須孭鑊
國泰航空及其全資子公司港龍航空前晚自爆「漏料」，近一千萬客戶資料被不當取覽，成為本港歷來最大宗商業客戶資料外洩事故，即使國泰斬釘截鐵地表示，客戶未有金錢損失，但未能平息各界的質疑。事件反映國泰作為大公司，保障資料係統存有漏洞，未能抵抗入侵，令人擔心其他中小企的問題或更嚴重。 國泰指外洩乘客資料之中，逾一半涉姓名及電話號碼或電郵，而乘客的帳戶密碼沒有受影響，暫時不見有客戶損失金錢，但若發生下一次，可能沒有如此好運，只要不法份子掌握更多資料，例如客戶身份證明文件、電郵、信用卡資料和密碼等，便可以在網上購物、訂機票、轉帳等等，令客戶蒙受損失。 電腦保安與黑客之間的對弈，道高一尺，...
2018-10-26
- 任意行——中英劇團《解憂雜貨店》
- 新‧潮——提起濟州，即時想到的就是島上秀麗連綿的海岸線，以及由火山熔岩經過多年演化而成的城山日出峰。濟州在古代是名為耽羅的獨立王國，文化跟韓國本土有異，情況就像沖繩之於日本一樣。濟州保留了不少當地文化特色和民俗傳統，當然，就算你不太懂得這個島嶼的歷史，你也會被這裏的自然風光和悠閒節奏吸引。近年不少韓國人也紛紛興起移住濟州的念頭，我的韓國好友也早在數年前離開首爾到濟州生活。近期我認識的韓國藝術巨匠李曰鍾，比這些年的濟州移住風潮走得更前，因他早在差不多三十年前已毅然放棄首爾的教職，前往濟州生活至今。
- 笑容由家開始——教育改革要平衡
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- 藥問101——增建病房措施恐未能治本
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馬場浮世繪——田泰安出戰新加坡金盃日
新加坡賽馬會昨日宣布，將簽發為期一天的騎師執照予田泰安，讓他在下月十一日的新加坡金盃賽馬日上陣。跟過去兩年一樣，田泰安今次獲得當地練馬師瑞爾士之邀，雖然新加坡金盃不是國際一級賽，卻屬香港馬會越洋轉播賽事之一，符合馬會限定騎師出外客串的條件，故田泰安便向馬會申請到當地客串一天，至於他在新加坡金盃及其他賽事的座騎，稍後會有公布。 馬場浮世繪
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