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聯合國考察印尼： 宗族清洗仍未停止

2018-10-26 列印
　　聯合國派往緬甸進行實地考察的代表團周三向安理會提交一份四百四十四頁的報告，指緬甸國內針對羅興亞族回教徒的「種族滅絕」行動，現時仍未停止。實地考察團團長達魯斯曼在記者會上說，除了大屠殺外，在當地發生的「種族滅絕」行為還包括：故意排斥特定的人口和族群、阻人生育及大規模移徙難民營等。達魯斯曼說：「這是持續不斷的種族滅絕行動……我們有合理的理由推斷，這些行動有滅絕某個種族的意圖。」代表團建議把此事轉解給國際刑事法庭處理。

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