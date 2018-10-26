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特朗普籲國民團結齊反炸彈恐嚇

2018-10-26 列印
　　美國發生針對民主黨人士的炸彈恐嚇浪潮。多個懷疑爆炸裝置，分別寄去前總統奧巴馬及克林頓的寓所之外；另外，紐約州長葛謨、佛羅里達州女眾議員舒爾茲、專門捐錢給民主黨的富商索羅斯、以及CNN有線新聞網在紐約市的總部，都收到類似的郵包。紐約市警務處長奧尼爾在記者會表示，寄往CNN的爆炸裝置是有爆炸威力；另外CNN亦收到一封有白色粉末的信件。

　　特朗普聽取官員匯報之後，承諾動用所有聯邦政府的資源，徹底調查。特朗普呼籲國民團結，發出統一的聲音，就是不會容忍政治暴力。

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