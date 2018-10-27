法國「蜘蛛人」 成功攀爬「蒼鷺塔」

法國「蜘蛛人」羅伯特（Alain Robert）周四徒手攀爬倫敦金融區四十六層高的「蒼鷺塔」（Heron Tower）大樓，引發群眾圍觀，導致附近街道封路，出現交通阻塞。但他成功攻頂後，遭警方拘捕。五十六歲的羅伯特，在沒有繩索或安全設備情況下，花了約一小時爬上二百三十公尺高的蒼鷺塔，導致下方街道交通中斷。



羅伯特周四徒手攀爬倫敦金融區四十六層高的「蒼鷺塔」引發大批群眾好奇圍觀，及爭相舉機拍攝。警方接報後隨即趕到現場，並封閉附近道路。羅伯特爬上大樓頂後，警方早已守候，以他擾亂公眾秩序為由，把他拘捕。倫敦金融區警方批評，羅伯特此舉造成「日常運作大亂」，對那時在蒼鷺塔內外的民眾安全構成重大風險。而羅伯特在攀爬前於附近酒店接受記者訪問時說：「這是我熱愛的事。我幾乎奉獻我的一生爬山攀崖，而現在則是攀登高樓，但都是『徒手獨攀』，也就是不用安全設備。」