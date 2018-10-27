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夫婦將空氣變水贏巨額獎金

2018-10-27 列印
　　「空氣變水」成為近年非常熱門的科學議題，美國加州一對夫婦便利用貨櫃箱、木屑及其他碎屑，研發了一款製水裝置，每天可生產二千公升食水，而每公升成本不多於兩美仙（一點六港元）。這款裝置為他們贏得了XPrize水資源大獎，獲得一百五十萬美元（一千一百七十四萬港元）獎金。赫茲（David Hertz）表示：他早已得悉，只要合適條件，便可以在稀薄的空氣中抽取水份，所以他在辦公室屋頂裝了個小型集水機，誰想要都能跟他拿免費水。但這個小型集水機每天只能製造五百七十公升的水，他後來才和從事商業攝影的妻子勞拉研發了一款製水機。經過兩年努力，他們日前贏得XPrize水資源獎，獲頒一百五十萬美元獎金。
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