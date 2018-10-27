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北約成員國軍演制衡俄國

2018-10-27 列印
■北約冷戰後啟動最大規模的聯合軍演。 網上圖片
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　　北大西洋公約組織（NATO）自本月二十五日起舉行「2018三叉戟聯合軍演」（Trident Juncture 18），為冷戰結束以來最大規模的軍事匯演。是次軍演除被視為是抗衡俄羅斯的軍力展現外，也是北約成員國籍機鞏固與美國盟友關係的行動。這場軍演成員來自北約盟國和美國等夥伴國家，動員五萬人、一萬輛軍車、二百五十架軍機及六十艘艦艇等，目的是協調共同作戰的能力，保護人民及領土，並阻止潛在對手。俄羅斯今年九月在俄國東部進行了「東方─2018」（Vostok－18）演習，當時出動了將近三十萬部隊、三點六萬部輛和八十艘戰艦，並邀請中國派軍參演。
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