掃射時大吼「猶太人都去死」 美槍手施襲11死6傷

美國又發生嚴重槍擊案。一名白人男子上周六闖入匹茲堡一間猶太會堂，見人就亂槍掃射，至少造成十一人死亡、六人受傷。行兇的白人男子與警方駁火後受槍傷，投降被捕，聯邦調查局正調查歹徒行兇的動機。據當地報道指，他曾在社交網站發表反猶太言論，在教堂開火時大吼：「猶太人都去死！」。美國總統特朗普譴責事件，但指案件與槍械管制並無太大關係。



位於美國賓州匹茲堡東區的「生命之樹猶太教聚會所」，上周六上午約十時正舉辦安息日活動時，聚滿百多位禱告的教友與神職人員。目擊者表示，一名中年白人男子、體格魁梧，手持一支突擊步槍、三支手槍，突然闖入會所之內，舉槍向群眾掃射，不分明標，過程大概二十分鐘，一邊開火一邊還大吼：「猶太人都去死！」多人中槍倒地。



當地警方接報後，大批警員荷槍實彈到場，遇上企圖離開的歹徒，雙方隨即駁火，過程中四名警員受槍傷，歹徒中槍，對峙一段時間後，他向警方投降。槍手被捕後，仍向警員發表仇猶太言論。事件共十一名教友及神職人員死亡﹑六人受傷，槍手在警方戒備下送院接受治療，當局相信他是單獨行兇，他正面臨使用槍械謀殺等二十九項控罪。



據當地報道，槍手鮑爾斯（Robert Bowers ）四十六歲，擁有槍械牌照曾在社交網站上載大量自己練槍的圖片，又留言批評猶太人，稱不能袖手旁觀看着自己同胞被殺，他又批評特朗普沒有阻止猶太人的行為。在行兇之前，鮑爾斯又在社交平台發文指自己受不了，要採取行動。



特朗普譴責事件，稱槍手是「瘋子」，強調不容許反猶太主義，形容事件是「大規模謀殺邪惡行徑」，認為要將槍手刑罰提升至死刑。不過，他不認為案件與槍械管制有關，又指若那棟建築物部署武裝警衞，事件會非常不一樣。



這宗槍擊案震驚全美，民主黨參議員凱西（Robert P. Casey Jr）取消了當日的拉票活動、賓夕法尼亞州長沃爾夫更取消周末行程，決定前往匹兹堡處理事件，美國總統特朗普雖然下令聯邦政府大樓下半旗致哀，但他指不能讓事件打亂人們生活及行程，決定繼續在伊利諾伊州的造勢活動，惟他指有計劃前往匹兹堡。匹茲堡周六有數千名民眾手持燭光，在晚上舉行集會悼念遇難者。對於美國總統特朗普指有計劃前往匹兹堡處理事件，有悼念會的民眾表示指對他計劃到訪並無好感，又將案件歸咎近期緊張的政治氣氛。



