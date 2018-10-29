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土俄法德領袖 促敍利亞停火

2018-10-29 列印
■德俄土法領袖舉行四方峰會。新華社
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　　敍利亞歷時逾七年的戰亂死傷枕藉，造成嚴重的人道及難民危機。土耳其總統埃爾多安、俄羅斯總統普京、法國總統馬克龍與德國總理默克爾周六在土耳其伊斯坦布爾舉行四方峰會，尋求結束敍利亞多年內戰，期間談及西北部伊德利卜省停火及人道救援等議題，呼籲全面停火，推動政治進程。

　　埃爾多安會後指出，四人進行了富有成效的磋商，要求敍利亞在今年底前完成組建憲法委員會。四國領導人在峰會結束後發表聯合聲明，呼籲在敍利亞全面停火，以減少流血衝突，並反對敍利亞任何一方使用化學武器。

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