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巴西總統大選 「巴西特朗普」優勢縮窄

2018-10-29 列印
　　巴西周日舉行總統大選第二輪投票，根據民調公司Globo TV周六公佈的民調顯示，有「巴西特朗普」之稱的極右總統候選人博爾索納羅（Jair Bolsonaro）支持度為百分之五十四，持續領先左翼勞工黨對手阿達（Fernando Haddad）的支持度則為百分之四十六。

　　領先優勢已由雙位數縮窄至八個百分點，不過相信仍足以取勝。但亦有分析指，還有不少選民沒有確定支持對象，因此選舉結果依然難料。

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