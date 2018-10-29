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各路「漫畫英雄」 齊聚倫敦動漫展

2018-10-29 列印
　　倫敦舉行國際動漫展，吸引不少動漫迷化上誇張的妝容，打扮成各式各樣的動漫人物入場，一時間「死侍」、「神奇女俠」等漫畫英雄來臨，十分熱鬧。這項活動於英國時間周日（二十八日）閉幕，每年五月底和十月底都會在倫敦ExCeL展覽中心舉辦。雖名義上是叫動漫展，但實際上除動畫、漫畫作品以外，還會有電影、電視作品，以及玩具、公仔、電子產品、娛樂業相關產品和活動都會有。這項MCM動漫展是英國乃至全歐洲最具影響力的動漫展之一，被譽為英國宅男宅女們的聖地，可以看到打扮成各種動畫角色的粉絲。今屆活動便吸引了數千人入場。

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