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衣着打扮古典優雅 梅根被稱「戴妃二世」

2018-10-29 列印
　　英國哈里王子的妻子梅根具有強烈的時尚觸覺，穿衣打扮總會引起公眾熱議。據外媒《每日郵報》報道，由於梅根的衣着打扮與已故奶奶、威爾斯皇妃戴安娜甚為相似，因此皇室成員稱呼她為「戴妃二世」。報道稱，一名消息人士說：「我聽過梅根被叫作為戴妃二世，這是親切的意思，而且兩人的確很相似。」

　　資深英國皇室攝影師斯圖爾特（Mark Stewart）則表示：「梅根與戴妃均喜愛時尚，衣着風格為古典優雅，並能在鏡頭前展露自信一面。」梅根盛裝出席澳洲地理學會假香格酒店舉行的頒獎典禮，有別於「嫂嫂」凱特的節儉風格，她穿上價值高達十萬港元的奢華品牌Oscar de la Renta半透明紗裙晚裝，非常搶鏡。報道稱，梅根和哈里這次澳洲外訪，多次戴上戴妃的首飾如蝴蝶耳環和手鐲。斯圖爾特續稱，此行令他聯想起戴妃。

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