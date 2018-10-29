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鐵達尼號乘客信件

2018-10-29 列印
在法拍賣乏人問津

　　法國拍賣公司Anticthermal近日拍賣一封由「鐵達尼號」郵輪乘客手寫的信函，底價三萬歐羅（約二十六萬六千港元），但最終乏人問津。這封信寫於一九一二年四月十日，即船難前四天，在中途停泊點的法國瑟堡（Cherbourg）寄出，以英語寫成，沒有信封，只知道收信者名為艾迪（Edie）。執筆人在信中敍述船上生活，甚至提到「鐵達尼號」在航程一開始就差點撞到另一艘船，但他寫道「我不害怕」，因為船上有很多美女。但拍賣市場目前對這封信似乎不感興趣，拍賣公司將於年底再度推出。

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