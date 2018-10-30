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李城：班主維猜墜機亡 助手選美皇后遇不測

2018-10-30 列印
        　　英國「神奇」球隊李斯特城周日證實，泰國籍華裔班主維猜在上周六的直升機墜毀意外中身亡，終年六十歲。意外發生時機上連維猜在內共有五人，其女兒證實不在機上。

  另外四名死者分別是機師及其女友，以及維猜兩名球會助手。其中一名球會助手是泰國前選美皇后。

　　警方周日公佈五名死者名單，包括維猜、球會兩名助手、機師及女拍檔。早前傳媒誤傳維猜女兒在機上。 維猜當日在球隊的皇權主場觀看比賽後乘私人直升機離開，惟直升機起飛後不久，突然失控，在附近停車場墜毀爆炸，現場爆出巨大火球。

　　在今次墜機事件中，雖然機上所有人罹難，但有人讚直升機師避免直升機墜向人群，救了多條人命。
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