李城：班主維猜墜機亡 助手選美皇后遇不測

另外四名死者分別是機師及其女友，以及維猜兩名球會助手。其中一名球會助手是泰國前選美皇后。
警方周日公佈五名死者名單，包括維猜、球會兩名助手、機師及女拍檔。早前傳媒誤傳維猜女兒在機上。 維猜當日在球隊的皇權主場觀看比賽後乘私人直升機離開，惟直升機起飛後不久，突然失控，在附近停車場墜毀爆炸，現場爆出巨大火球。
在今次墜機事件中，雖然機上所有人罹難，但有人讚直升機師避免直升機墜向人群，救了多條人命。
本報得悉，新鴻基地產前主席、帝國集團主席郭炳湘的安息送別儀式，於本周四上午十一時在中環聖約翰座堂舉行，正在赤柱服刑的胞弟郭炳江決定不向懲教署申請暫時出獄出席亡兄的喪禮，原因是考慮到屆時將有不少政商界人...
2018-10-30
重慶市前日發生巴士墮長江事故，救援工作持續，但現場水域複雜，江水湍急較深，救援行動困難重重，目前有兩人死亡。事發當時的短片首度曝光，從巴士後方車輛的行車記錄儀拍下畫面顯示，大巴行車期間突然轉到逆線撞向私家車後，隨後衝破護欄墮入長江。 重慶市萬州區前日早上十時許一輛二十二號巴士駛至長江二橋時，與一輛私家車相撞，後撞毀橋邊護欄直墮長江沉沒，救援工作持續，但現場水域複雜，江水湍急較深，救援行動困難重重。當局利用機器，在水底確認巴士位於水深約六十八公尺處後，派蛙人救援隊和吊船等搜救。現場初步估計，巴士在江面以下六十多米。有救援專家表示，水深屬於深潛作業範圍，但距離巴士所在水域不遠處...
2018-10-30
印尼廉航獅子航空一架載有一百八十九人的波音七三七MAX內陸客機周一起飛後不久失蹤，其後證實墜落爪哇海。當局派出三艘軍艦和一架直升機進行搜索，已找到部份飛機殘骸，惟海面並無任何生還者。印尼財政部證實，客機上有約二十名政府官員。 涉事獅子航空內陸航班，當地早上六時二十分在耶加達起飛，飛往機程約一小時的邦加檳港，原定七時二十分抵埗。但客機在起飛後十三分鐘，即與控制塔失去聯絡。根據印尼官方資料，飛機在約一萬三千呎高度，不到一分鐘時間內墜落。據稱，當時客機爬升至五千呎的高度，之後失去高度，但重新爬升，而失聯前最終位置在大約三千六百五十呎高度，不過最終墮海。目前已確定在加拉璜地區附近墜...
2018-10-30
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理梁建業表示，荃灣綠楊新邨Q座低層6室，面積445方呎，兩房間隔，望內園景，成交價595萬，呎價13371元，獲區內上車客承接，屬市價。原業主於09年以190萬購入，帳面獲利405萬。 綠楊新邨每呎1.33萬 祥益區域董事袁思賢表示，屯門海翠花園5座中層C室，面積521方呎，兩房設計，獲一名區內客垂青，以558萬購入，呎價10710元，屬市場價成交。原業主於07年以121萬購入，帳面獲利437萬。 世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角和富中心17座低層C室，面積874方呎，三房間隔，享海景，以1488萬易手，呎價1702...
2018-10-30
美股先升後急跌，三大指數跌超過1%至2%，杜瓊斯工業平均指數在尾市，一度下挫500點。科網股主導跌勢，由於股份估值過高，加上英國計劃向科網公司徵收數碼服務稅，帶來負面影響。杜指今晨收市報24442點，...
2018-10-30
在缺少攻擊王牌美斯下，巴塞隆拿仍有射手蘇亞雷斯交出神級演出，在周日西甲國家打吡連中三元，主場5:1大勝皇家馬德里。銀河艦隊自○九年再次吞下聯賽三連敗，西班牙多間媒體指原本欲藉今仗保帥位的銀河艦隊教練路柏泰基將會烏紗不保，由正賦閒在家的前車路士領隊干地取代。 巴塞今仗縱有美斯缺陣，幸好還有射手蘇亞雷斯挺身而出。此子今仗全場起腳五次有四次中目標，大演帽子戲法，繼續扮演皇馬剋星，一四年加盟球隊後各賽事十一次鬥銀河艦隊共入九球。此外，他還貢獻全場第二多的兩次關鍵傳送，聯同各建一功的隊友維達爾及菲臘比古天奴，領軍5:1大勝有左閘馬些路破門的皇馬。 「哨牙蘇」坦言是家人給予他力...
2018-10-30
日本本州最北端的青森縣（Aomori），向以自然美景及地道風情見稱，這趟我使用玩途旅行與星野集團合作推出的東京、青森超值套票，便在正以蘋果及扇貝作為秋祭主題的星野集團青森屋溫泉酒店享受了好幾天。 文：...
2018-10-30
26歲泳壇美人魚歐鎧淳，與同齡嘅港隊棒球健將兼影壇新星胡子彤(Tony)拍拖兩年，女神月前喺亞運再創佳績，銳意挑戰2020奧運；男方則憑勵志片《逆流大叔》成功扒出人氣。日前晚上，呢對「體壇情侶」現身銅...
2018-10-30
《施政報告》提出「明日大嶼」願景，填海一千七百公頃，為未來造地建屋，以滿足市民對住的需求。多項民調結果均顯示，填海造地是主流的民意，但「明日大嶼」願景引起不少質疑，在得以落實之前，還須社會各界從長計議，尋求共識，但不代表未達共識之前，甚麼也不能做。 推動大型基建項目，不能一蹴即成，各部門必須展開多項前期研究，找出填海面對的難題，例如填海技術、財政支出、環境保育等等，尋求最佳解決方案。相關研究需要得到立法會財委會撥款的支持，才能展開，這是大型基建必經通過的步驟，以往行之有效，但近年社會泛政治化，連前期研究撥款也備受爭議，變得舉步維艱。 政府預計最快明年首季向立法會申請前期撥款...
2018-10-30
過去兩周一直有消息傳出，上季才來港開倉的麥菲文會放棄牌照，返回澳洲悉尼發展，昨日終成事實。昨早晨課後，麥菲文已通知他的馬房員工，自己將會在下周六賽後離港返回澳洲，並希望他們可及早找到其他馬房落腳。而馬會亦於昨午發新聞稿，公布麥菲文基於個人理由，會放棄在港的練馬師牌照，並將返回澳洲。至於現屬該廄的馬匹，正按照有關馬主的選擇，轉投其他馬房。 麥菲文上季來港開倉，首季只取得十四場頭馬，今季暫得三W。據悉今個暑假期間，他曾向馬會申請搬倉離開奧運馬房，當時馬會則回應，其時空置的馬房大樓須維修，所以未能搬倉。及至近期舊事重提，可是目前位於丁冠豪馬房樓下的空置馬房，正被別廄馬匹及退役馬佔...
2018-10-30