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「巴西特朗普」當選　稱將改變國家命運

2018-10-30 列印
　　巴西總統選舉周日舉行次輪投票，有「巴西特朗普」之稱的極右候選人博爾索納羅（Jair Bolsonaro）一如選前民意調查所料勝出。他勝選後矢言會與國民一起改變巴西命運，承諾依《聖經》及憲法治國，捍衛民主和自由。他又承諾尋求與在貿易和科技上有利巴西的先進國家加強關係。

　　美國總統特朗普致電祝賀博爾索納羅勝選，兩人同意合力改善美巴人民的生活。 博爾索納羅以百分之五十五點一三的得票率，擊敗勞工黨左翼候選人阿達（Fernando Haddad），阿達得票率為百分之四十八點七。

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