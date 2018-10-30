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美猶太會堂死者名單公開 艾菲爾鐵塔熄燈致哀

2018-10-30 列印
　　美國賓夕凡尼亞州匹茲堡猶太教堂槍擊案，當局周日公佈十一名死者身份，最年輕者五十四歲，年紀最大者九十七歲。超過二千五百人周日參加悼念儀式，哀悼十一名死難者。而法國巴黎的艾菲爾鐵塔周日午夜熄燈悼念這宗槍擊案的死者。

　　這宗針對美國猶太社區，死傷最慘重的襲擊案，死者包括一對姓羅森塔爾（Rosenthal）的兄弟，弟弟五十四歲，哥哥則五十九歲。一對八十來歲的夫婦亦遇害。年紀最大的死者是九十七歲的馬林杰（Rose Mallinger）。

　　在法國，巴黎女市長伊達戈在Twitter表示，為悼念這宗槍擊案死者，艾菲爾鐵塔在周日午夜熄燈。

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