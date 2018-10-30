  • 2018年10月30日 星期二
  • 24º
  • 35%
熱門： 六合彩萬聖節玉兔金巴國泰

日報新聞 > 國際

薩爾瓦多難民大軍 徒步向美國進發

2018-10-30 列印
　　中美洲難民大軍又再擴大，超過一千名洪都拉難民周日突破危地馬拉與墨西哥接壤邊境的警方封鎖線，試圖加入正朝向美國進發的同胞大軍行列。另外，大約三百名薩爾瓦多人同一天亦徒步離開薩國首都聖薩爾瓦多，帶著「美國夢」的憧憬，往危地馬拉邊境邁進，目標要抵達美國。

　　這一團大多數以男性為主，他們是受到洪都拉斯移民大軍的激勵。而規模大得多、估計有七千人的洪國大隊目前已在墨西哥境內，想方設法要到美國去。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd