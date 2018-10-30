薩爾瓦多難民大軍 徒步向美國進發

在缺少攻擊王牌美斯下，巴塞隆拿仍有射手蘇亞雷斯交出神級演出，在周日西甲國家打吡連中三元，主場5:1大勝皇家馬德里。銀河艦隊自○九年再次吞下聯賽三連敗，西班牙多間媒體指原本欲藉今仗保帥位的銀河艦隊教練路柏泰基將會烏紗不保，由正賦閒在家的前車路士領隊干地取代。 巴塞今仗縱有美斯缺陣，幸好還有射手蘇亞雷斯挺身而出。此子今仗全場起腳五次有四次中目標，大演帽子戲法，繼續扮演皇馬剋星，一四年加盟球隊後各賽事十一次鬥銀河艦隊共入九球。此外，他還貢獻全場第二多的兩次關鍵傳送，聯同各建一功的隊友維達爾及菲臘比古天奴，領軍5:1大勝有左閘馬些路破門的皇馬。 「哨牙蘇」坦言是家人給予他力...

2018-10-30