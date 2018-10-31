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全球野生動物數目 44年間銳減60%

2018-10-31 列印
　　世界自然基金會（WWF）周二發出警告，指人類恣意和失控的消費行為急速消耗地球資源，對全球野生動物構成威脅，導致大量的野生物種減少及絕種。由一九七〇年至二〇一四年的四十四年間，全球野生脊椎動物的數量估計銳減了百分之六十。

　　世界自然基金會在剛發表的《Living Planet》報告中指出，研究人員調查及計算分佈全球各地一萬六千七百個動物群體超過四千個物種，得出上述驚人數字。報告所提及的野生動物包括魚類、雀鳥、兩棲動物、爬蟲和哺乳類動物等。

　　另外，根據《美國之音》報道，中國曾於一九三三年頒佈「關於禁止犀牛角和虎骨貿易的通知」，惟周一中國國務院宣佈，再次允許在一定條件下可買賣犀牛與虎製品，引起動保組織的強烈批評。

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