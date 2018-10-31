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印尼獅航墜機 疑因儀錶數字出錯

2018-10-31 列印
　　印尼搜索隊伍通宵達旦在廉航獅子航空公司波音737 Max8客機失事墜毀的爪哇海域進行搜索，並調查出事原因。最新消息說，肇事客機在對上一次飛行旅程中，機師已察覺到機件有異常，儀錶顯示的數字出錯，未知這是否導致這場空難的原因。

　　印尼國家搜救局周二早上證實，至今發現了十具完好的屍體和一些人體殘肢。不過，另有消息說，搜救隊伍至今已把多達二十四個相信裝了屍體的屍袋，交給專家處理，辨認死者身份。據悉，機上一百八十九人恐怕已全部罹難。
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