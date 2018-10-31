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訪匹茲堡悼死難者　 特朗普夫婦惹抗議

2018-10-31 列印
　　涉嫌於上星期日在匹茲堡猶太教堂內開槍殺死十一人的白人男子鮑爾斯（Robert Bowers）周一坐着輪椅出庭。白宮宣佈總統特朗普稍後會前往匹茲堡訪問，但引起激烈爭議，一些人抗議他到訪。

　　四十六歲的鮑爾斯在事發當天遭槍傷，接受治療後已出院。他在整個過堂程序中大部份時間保持沉默，只是數次回答法官的問題時輕聲回答「是」，表示明白控罪及說自己沒錢請律師。他承認全部二十九項控罪，包括謀殺及觸犯仇恨罪行。若被裁定罪名成立，他最高會被判死刑。這宗慘案中的部份死者定於周二舉殯。白宮宣佈，特朗普和第一夫人梅拉尼婭會於同一天抵達匹茲堡，藉以向死難者致哀。不過，這項安排即時引起爭議，一些匹茲堡市民表明不歡迎特朗普到訪。

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