紐西蘭北島6.1級地震 哈里梅根訪問不受影響

紐西蘭北島周二下午發生六點一級深層地震，國內許多地區甚至遠至南島的居民都感受到震動。正在當地訪問的英國哈里王子和日前宣佈懷孕的夫人當時正參觀一個慈善機構的辦事處，出席者也聲稱感受到震動，但參觀活動沒有受到影響。不過，為安全起見，國會議員一度疏散及暫停會議。



美國地質勘探局也偵測到這次地震，震央位於北島新普利茅斯鎮以東七十七公里外，震源深度二百二十七公里。在一般情況下，此類深層地震不會帶來嚴重破壞。



全國各地有數以千計的人報稱感受到震動，包括住在南島的居民。當局至今未收到嚴重損毀和傷亡報告。



事發時，哈里王子和梅根正在奧克蘭市內參觀慈善機構Pillars的總部。那個慈善機構專門協助囚犯的孩子，為他們推行導師計畫和支援服務。訪問活動如常進行。有份參與的人士事後對記者說，他們都感受到震動。在首都惠靈頓，國會暫停會議，議員們要離開議事廳三十分鐘。



