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美國空軍大花筒 三年花255萬買加熱杯

2018-10-31 列印
　　美國空軍被揭發大花筒，過去三年花了數以十萬計美元巨款，購買可以加熱的大杯子，讓軍人在空中加油機或運輸機飛行途中作沖茶和咖啡之用。國會議員要求解釋為何要購買這麼昂貴的東西，空軍部長威爾遜承諾會作出檢討，避免再作無謂開支。

　　威爾遜承認，自二○一六年以來，空軍花了三十二萬六千七百八十五美元（近二百五十五萬港元）購買近四百隻那種杯子，平均每隻八百一十七美元（六千三百七十多港元）。

　　二○一六年，每隻杯子的平均價格為六百九十三美元（五千四百多港元）。空軍今年仍然有購買，但已漲價至每隻一千二百八十美元（九千九百多港元）。

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