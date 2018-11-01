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特朗普夫婦訪猶太教堂向槍擊案死難者致哀　

2018-11-01 列印
■特朗普夫婦到訪槍擊案教堂向死者致哀。 美聯社
■有市民在特朗普到訪期間，拉橫幅抗議指特朗普經常發表令社會分化言論。 美聯社
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　　美國匹茲堡猶太教堂早前發生槍擊案，美國總統特朗普周二偕同第一夫人梅拉尼婭、女兒伊萬卡和同樣是猶太人的女婿庫什納抵達該市，進入出事的「生命之樹」猶太教堂內，向死難者致哀，並向死者家人致以慰問。大約二千人在市內街道遊行示威及在該教堂附近聚集，表明不歡迎特朗普到訪。有人高叫口號，譴責特朗普散播仇恨。

在「生命之樹」猶太教堂所在的 Squirrel Hill社區，五十五歲居民卡貝里說，他對特朗普經常發表令社會分化的言論，感到震驚。雖然特朗普不是扳機開槍的人，但他的言行一點也不帶來幫助；也有人批評特朗普只是「做騷」。隸屬民主黨的匹茲堡市長佩杜托和賓夕凡尼亞州州長沃爾夫均表示，他們無計劃與特朗普見面。

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