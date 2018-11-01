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美黑幫頭子巴爾杰獄中被殺

2018-11-01 列印
■巴爾杰一生犯案纍纍，無惡不作。美聯社
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　　臭名昭著的美國黑幫頭子巴爾杰（James 'Whitey' Bulger）周二在西維珍尼亞州一所高度設防聯邦監獄內被發現不省人事，獄警為他急救無效，宣告他死亡，終年八十九歲。當局認為事件有可疑，相信他是被人殺死，警方正扣留一名與黑幫有聯繫的囚犯問話。　

　　巴爾杰一生犯案纍纍，無惡不作。執法部門通緝他十六年，於二○一一年在加州把他拘捕，控告他十一項謀殺罪，他被法庭判處終身監禁。據霍士電視台旗下的波士頓 WFXT-TV 電視台報道，巴爾杰被移送到西維珍尼亞州監獄後數小時，就被人殺死。獄方發言人說，這是該監獄過去七個月以來第三宗兇殺案。

　　數部荷里活電影都以巴爾杰的一生作為題材，包括《極黑勢力》（Black Mass）和《無間道風雲》（The Departed）。

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