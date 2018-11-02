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脊椎植電子儀器 三癱瘓病人站起來

2018-11-02 列印
　　三名患上癱瘓症的病人在瑞士醫院內接受手術，在脊椎周圍植入一種電子儀器，增強大腦傳送去雙腿的訊息，令他們可以再次站起來走路，毋須再依靠輪椅代步。對全球各地的癱瘓病人來說，這是一個天大的好消息。

　　那種植入體內的電子儀器，也可協助脊髓內受損的神經再次正常生長，讓神經纖維重新連接腦部和脊髓。研究人員希望藉着這項技術，讓其他癱瘓病人也可以重建新生。

權威科學雜誌《自然》刊登該三名病人的成功個案。其中一名病人是三十歲瑞士人米茲，七年前做運動時發生意外，導致脊柱受損及癱瘓。醫生斷定他終身殘障，不可以再走路。不過，植入那種電子儀器後，他現在每次最長可以走零點八公里的路。
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