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共和黨候選人被指抹黑貧窮小村

2018-11-02 列印
　　美國伊利諾州一名參加州議會選舉的共和黨候選人進行宣傳時，竟然把英國一個貧窮小村「擺上枱」，在社交網站 facebook張貼那條小村的照片，對選民說：如果不支持總統特朗普，便會出現這種景象。那個小村的居民和區議會都感到震驚和不滿。

　　引起這場爭議的是伊利諾州第十一選區參選的共和黨候選人斯特拉（Nick Stella），被「擺上枱」的是位於英格蘭的賈維克桑德斯海邊小村。從斯特拉在社交網站分享的照片所見，村內的房屋街道都十分破落殘舊。照片說明寫道：「協助總統特朗普令美國保持繁榮。」他又設計了一款宣傳海報，同樣刊登這條小村的照片，標題寫道：「只有你才可制止這種情況成為現實！」
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