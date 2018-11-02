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法多地誕畸嬰 全國展開調查

2018-11-02 列印
　　法國一些地區接二連三發生初生嬰兒失去手臂或者手部畸形的個案。那些地區的畸嬰比率不尋常地偏高，引起公眾恐慌。衛生部門已展開全國性調查。

　　法國公共衛生部門總監布爾迪永周三首次證實，當局正對這種情況進行全國性調查，希望能找出原因，釋除公眾的疑慮，預計會於三個月內公佈結果。他受電台訪問時保證：「我們不會隱瞞。」

　　本周一，衛生部門證實位於法國和瑞士邊界附近的安省，在二〇〇〇年至二〇一四年間發現多十一宗此類個案。有關方面從沒有向公眾作出交代，打擊公眾對衛生部門的信心。除了安省外，布列塔尼區和大西洋岸盧瓦爾省也出現這些個案，過去十五年大約有二十五宗。
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