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Google性醜聞擴大 再增一高層離職

2018-11-02 列印
　　困擾美國Google集團的性醜聞擴大。母公司Alphabet集團周三證實，再有一名高級行政人員被指控作出性騷擾行為，在未與資方達成離職賠償方案的情況下自動辭職。許多員工對管理層的處理手法感到不滿，一批女員工嘗試發起於周四集體停工，抗議資方過份寬鬆處理此類事故。

　　最新一名被捲入風波的高層職員是Google旗下X Lab主管德沃爾（Rich De Vaul）。Alphabet拒絕詳細披露他辭職的原因。只知道他是於本周二請辭。X Lab專門研究大膽創新的計劃，例如利用熱氣球提供互聯絡服務。

　　Google行政總裁皮查伊周二深夜向員工公佈德沃爾離職的消息。專門報道科技新聞的網站 Ars Technica 也在網上公開那段訊息的內容。過去兩年，Google集團總共開除了四十八名員工，包括十三名高級行政人員。他們都涉嫌在公司內作出性騷擾行為。
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