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北韓官員性侵風氣　如「瘟疫」般嚴重

2018-11-02 列印
　　一個人權組織周四發表報告，指北韓政府官員、警員和獄警恃着權勢向其他人作出性侵犯及凌辱行為，好比「瘟疫」那般嚴重，但國際社會因為渴望與北韓改善關係，而忽略了北韓國內的人權狀況。

　　總部設在美國的人權監察組織（HRW）的調查人員，訪問過超過六十名脫北者，從他們口中得知北韓國內的情況。一些受訪者說，在非自願情況下進行性接觸及遭受暴力對待的情況，在北韓十分普遍。一些人甚至接受這是日常生活的一部份。

　　由於北韓極度封閉，要清楚了解當地的情況十分困難。人權監察組織承認手頭上掌握的資料很有限，未能全面知道真相。
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