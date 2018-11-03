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駐聯國新大使 特朗普賣關子

2018-11-03 列印
　　美國總統特朗普周四表示，他正認真考慮提名國務院女發言人瑙厄特（Heather Nauert），接替黑莉為美國駐聯合國大使。他會很快作出決定。特朗普在白宮會見記者，宣佈改變移民政策的計劃時，透露這項消息，說：「我正在認真考慮她。她是一個非常出色的人，和我們工作一段長時間，一直以來都支持我們……我們可能會於下周作出決定。」不過，他補充說：「雖然瑙厄特是熱門人選，但還有許多人希望出任這份工作。有許多很棒的人。」

　　當被問到瑙厄特是否會出任這個新職時，白宮官員回應道，正在考慮中。另一名消息人士透露，瑙厄特在候選名單中的很高位置。

　　四十八歲的瑙厄特曾經從事新聞工作，在霍士新聞台做主播和記者，於二○一七年四月加入政府，成為國務院發言人，今年三月再獲任命為負責公共外交和公共事務的代副國務卿。不過，她沒有政治或決策經驗，有人質疑她是否能勝任高級外交職位。

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