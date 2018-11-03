  • 2018年11月3日 星期六
  • 19º
  • 95%
熱門： 交通費用補貼鄒文懷金庸垃圾徵費巴士墮長江

日報新聞 > 國際

哈佬喂扮炸彈狂徒 拜仁球員犯眾怒

2018-11-03 列印
　　德國最成功的球會拜仁慕尼黑在官方Twitter帳號發佈一幅照片，想和球迷分享球員開萬聖節化裝舞會的情況，但卻引起一場種族主義風波，受到各方批評。在照片中，其中一名球員穿上阿拉伯人的傳統服裝，捧着一個盒子，盒上有警告標語及突出電線，暗示那是炸彈包裹。

　　被捲入這場風波的巴西球員拉菲尼亞已在Twitter公開道歉。他說：「萬聖節是一個穿著誇張服裝、旨在嚇人的慶祝活動。我無意觸怒任何人或傷害任何人的感受。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd