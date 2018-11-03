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美墨邊界偷渡者倘掟石 特朗普授權美軍開槍

2018-11-03 列印
　　美國舉行國會中期選舉之前五天，總統特朗普繼續在移民問題上擺出一副戰鬥格，周四表示計劃於下周簽署一道行政命令，大規模扣押在美國和墨西哥邊界沿線非法進入美國的偷渡者，禁止任何非法入境者申請庇護，並揚言如果有人向部署在該處的美軍擲石，美軍有權向他們開槍。

下周簽行政命令

　　特朗普在白宮會見記者，高調地公佈這項嚴厲打壓非法移民的新計劃。不過，他主要是重複過去數月進行競選運動時發表過的論調，而沒有公佈甚麼實質方法，去應付眼前的問題。

　　談到數以千計來自洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多的偷渡者準備湧入美國，特朗普形容為「入侵」。他說，政府正在制訂最後方案，採取行政措施，到時會帶來轉變，但他沒有具體透露是甚麼轉變，也沒有講述如何去執行這些新措施。

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