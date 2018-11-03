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美控閩企台企竊680億元晶片機密

2018-11-03 列印
　　美國商務部早前以國家安全為由，將福建晉華集成電路公司列入出口管制名單後，美國司法部周四宣佈起訴晉華和台灣的聯華電子公司以及三名台灣人，指其合謀竊取美國晶片巨頭「美光科技公司」價值八十七億美元（約六百八十億港元）的商業機密。中國外交部昨天回應，美方如果就此確有關切，就應拿出實在和經得起事實檢驗的例證。

　　福建晉華與聯華合作生產記憶體。根據起訴書，涉案的三名台灣男子曾在美光工作，其中一人離職前下載了九百多份美光的機密文件，帶到台灣給聯華，再轉給福建晉華，合作研發DRAM晶片。

　　美光科技公司是美國半導體業巨頭，控制全球DRAM市場的兩成多份額。福建晉華是由福建省電子信息集團等在二○一六年共同出資設立的晶片製造商，是國有企業，也是「中國製造2025」戰略的重點科企。
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